В России выступили против угрожающей Корейскому полуострову активности

Полянский заявил, что Россия против угрожающей Корейскому полуострову военной активности

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский заявил, что Россия выступает против любой военной активности, угрожающей безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Он подчеркнул, что Москва регулярно призывает к сдержанности и возобновлению диалога с помощью практических шагов. Вместо этого в регионе наблюдается резкий рост военной активности, который ухудшает обстановку и отдаляет переговоры.

«Дальнейшее же раскручивание спирали эскалации подводит нас все ближе и ближе к опасной черте, за которой события могут принять неконтролируемый характер», — предупредил он.

Ранее ООН заявила о развитии ситуации на Корейском полуострове в неверном направлении. С таким мнением выступил помощник генерального секретаря организации по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари.

20 февраля КНДР подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря. Они пролетели 395 и 337 километров.