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00:02, 21 февраля 2023Мир

ООН заявила о развитии ситуации на Корейском полуострове в неверном направлении

В ООН заявили, что ситуация на Корейском полуострове развивается в неверном направлении

Фото: Unsplash.com

Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил, что ситуация на Корейском полуострове развивается в неверном направлении. Его слова приводит РИА Новости.

«Напряженность продолжает нарастать из-за негативного цикла действий и противодействий», — указал представитель международной организации в ходе заседания Совета Безопасности.

Хиари добавил, что генсек ООН глубоко сожалеет о разногласиях, которые мешают мировому сообществу действовать в отношении Северной Кореи, а также в связи с иными угрозами глобальной безопасности. Он подчеркнул, что Корейский полуостров должен стать зоной сотрудничества.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил пуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря и призвал Пхеньян немедленно отказаться от любых дальнейших провокаций.

20 февраля КНДР подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря. Отмечается, что снаряды пролетели 395 и 337 километров соответственно.

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Марина Совина
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