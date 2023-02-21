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18:06, 21 февраля 2023Россия

В Кремле высказались о решении приостановить участие России в ДСНВ

Песков: решение о приостановке участия России в ДСНВ должен утвердить парламент

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) должен утвердить парламент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Здесь потребуется выпуск президентского документа. И исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, то потребуется утверждение в парламенте», — уточнил пресс-секретарь президента.

По его словам, Москва заранее не предупреждала Вашингтон о решении приостановить свое участие в ДСНВ — в США об этом узнали из послания Путина.

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Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Глава государства объяснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

Комментируя решение президента, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой. «Нельзя вести войну с Россией и делать вид, что по стратегической стабильности — business as usual», — отметил политик.

В свою очередь, заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин счел, что действия России касательно ДСНВ не приведут к гонке ядерных вооружений. По его мнению, приостановка участия в ДСНВ также связана с политикой Франции и Великобритании, которые начали проявлять агрессию в отношении России.

Договор СНВ-III — последнее соглашение между Россией и США в области сокращения стратегических наступательных вооружений. Оно было заключено в 2010 году в Праге. Договор, который подписали тогдашние президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама, предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. В феврале 2021 года действие СНВ-III продлили по взаимной договоренности сторон еще на пять лет.

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Анастасия Шейкина
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