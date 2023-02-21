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22:03, 21 февраля 2023Мир

Во Франции Байдену посоветовали не пичкать всех голливудскими речами

Французский политик Филиппо призвал Байдена перестать пичкать всех голливудскими речами

Фото: Jakub Szymczuk / KPRP ​/ Reuters

Председатель французской парламентской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал выступление президента США Джо Байдена в Варшаве, призвав прекратить пичкать всех этими голливудскими речами. Своим мнением он поделился на своей странице в Twitter.

«Можно прекратить пичкать нас этими голливудскими речами?» — написал политик. Он привел отрывок из речи Байдена «Мы будем и впредь поддерживать свободу народов и демократию» и задался вопросом: «"Свободу народов и демократию", как в Ираке, Косово и Ливии

Выступая в Варшаве, американский президент заявил, что НАТО не устанет поддерживать Украину в военном конфликте с Россией, а сам альянс не будет разделен. «Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем», — сказал он, подчеркнув, что страны альянса солидарны в том, что «Украина сражается за свою свободу».

Ранее Филиппо обвинил США в желании спровоцировать войну в Европе. «Неожиданный визит Байдена в Киев прямо сейчас: сумасшедшие ястребы вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны», — заявил он.

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Глеб Бажуткин
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