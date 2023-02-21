Во Франции Байдену посоветовали не пичкать всех голливудскими речами

Французский политик Филиппо призвал Байдена перестать пичкать всех голливудскими речами

Председатель французской парламентской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал выступление президента США Джо Байдена в Варшаве, призвав прекратить пичкать всех этими голливудскими речами. Своим мнением он поделился на своей странице в Twitter.

«Можно прекратить пичкать нас этими голливудскими речами?» — написал политик. Он привел отрывок из речи Байдена «Мы будем и впредь поддерживать свободу народов и демократию» и задался вопросом: «"Свободу народов и демократию", как в Ираке, Косово и Ливии?»

Выступая в Варшаве, американский президент заявил, что НАТО не устанет поддерживать Украину в военном конфликте с Россией, а сам альянс не будет разделен. «Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем», — сказал он, подчеркнув, что страны альянса солидарны в том, что «Украина сражается за свою свободу».

Ранее Филиппо обвинил США в желании спровоцировать войну в Европе. «Неожиданный визит Байдена в Киев прямо сейчас: сумасшедшие ястребы вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны», — заявил он.