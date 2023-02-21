Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 21 февраля 2023Мир

МИД России обвинил США в нарушении ДСНВ

МИД России: США существенным образом нарушали ключевые положения ДСНВ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

США существенным образом нарушали ключевые положения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, американская сторона нарушает положения о количественных ограничениях на соответствующие вооружения сторон, отметили в МИД. Так, Вашингтон нелегитимно и в одностороннем порядке исключил из засчета по Договору более 100 единиц оружия, переименовав их таким образом, чтобы они перестали подпадать под договорные определения, или объявив их переоборудованными без предоставления доказательств российской стороне. «Неоднократно указывали на это явное и прямое нарушение», — подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, США пытались «прощупать» защищенность ряда российских объектов СНВ, заявленных по договору, говорится в заявлении. «Вооруженные атаки на них, предпринятые марионеточным режимом в Киеве, были осуществлены при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии Вашингтона», — отметили в МИД.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он объяснил это тем, что НАТО требовала выполнения Россией своих обязательств, при этом не исполняя свои.

Позже Совет нацбезопасности США выразил готовность вернуться к переговорам с Россией по теме ДСНВ. МИД России отметил, что Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены договором, несмотря на приостановку его действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о нежелании Запада воевать с Россией
Третьяковская галерея прокомментировала сообщения о задержанном сотруднике
Франция выразила обеспокоенность словами Путина о ядерных испытаниях
Премьер Италии высказалась о возможных поставках боевых самолетов Киеву
МИД России обвинил США в нарушении ДСНВ
Психотерапевт посоветовала привлечь к себе внимание после первого свидания
Россияне стали самыми активными покупателями жилья на популярном курорте
Найден новый способ охлаждения квантовых компьютеров
Опасные развлечения детей у железной дороги в Москве попали на видео
Россиянку осудили на 8,5 года за истязание взятых под опеку маленьких детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.