Матвиенко анонсировала изменения в законах после послания Путина

Матвиенко заявила, что после послания Путина парламенту придется менять законодательство

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию придется менять законодательство. Об этом во вторник, 21 февраля, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что на заседании, которое проведет Совет Федерации 22 февраля, будут определяться задачи, необходимые для реализации задач, поставленных главой государства во время послания.

«Что очень важно, я убедилась в этом, побеседовав с председателем правительства, оно [послание] финансово просчитано, все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, они в наличии и, безусловно, будут исполнены», — добавила Матвиенко.

Последний раз Путин обращался с посланием парламенту в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства. Путин также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.

Во время послания 21 февраля 2023 года Путин дал ряд поручений, касающихся экономики, социальной и образовательной сфер, а также внешней политики.