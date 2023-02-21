Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 21 февраля 2023Россия

Матвиенко анонсировала изменения в законах после послания Путина

Матвиенко заявила, что после послания Путина парламенту придется менять законодательство

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию придется менять законодательство. Об этом во вторник, 21 февраля, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что на заседании, которое проведет Совет Федерации 22 февраля, будут определяться задачи, необходимые для реализации задач, поставленных главой государства во время послания.

«Что очень важно, я убедилась в этом, побеседовав с председателем правительства, оно [послание] финансово просчитано, все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, они в наличии и, безусловно, будут исполнены», — добавила Матвиенко.

Последний раз Путин обращался с посланием парламенту в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства. Путин также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.

Во время послания 21 февраля 2023 года Путин дал ряд поручений, касающихся экономики, социальной и образовательной сфер, а также внешней политики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ
Грузинская делегация отказалась приезжать в Киев 24 февраля
Россиянам подсказали ингредиенты идеального салата
Вучич предрек серьезные изменения в зоне СВО в течение трех дней
Советник Байдена не согласился с Путиным в вопросе угроз со стороны Запада
Путин назвал экотуризм в России очень важным вопросом
Путин рассказал об утратившем силу указе о внешней политике
Сломавшему челюсть подруге за разбитую бутылку пива россиянину вынесли приговор
Путин заявил о намерениях США по испытанию ядерного оружия
В России оценили вероятность проведения испытаний ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.