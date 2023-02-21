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18:40, 21 февраля 2023Мир

Лавров назвал приезд Байдена в Киев спектаклем

Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем и заявил о бессмысленности помощи Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Новый пакет помощи Украине не поможет Киеву победить в конфликте с Россией и говорит о бессмысленности попыток поддержать киевский режим, а приезд президента США Джо Байдена в Киев был больше спектаклем, чем настоящим визитом. Так встречу Байдена с Зеленским назвал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны», — заявил министр.

Байден посетил Киев с необъявленным визитом в понедельник, 20 февраля. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с Зеленским и пообещал ему дальнейшую поддержку, включая новый пакет военной помощи.

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Виктория Кондратьева
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