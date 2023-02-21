Лавров встретится с куратором внешней политики Китая Ван И

Глава МИД Лавров может встретиться с куратором внешней политики Китая Ван И 22 февраля

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая и куратором внешней политики КНР Ван И, их встреча может состояться 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра состоится встреча Сергея Викторовича Лаврова и Ван И», — сообщили представители МИД. Позднее стало известно, что Ван И уже прибыл в Москву, другие подробности его программы неизвестны.

Ранее стало известно, что член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прилетит в Москву с мирным планом по Украине во вторник.