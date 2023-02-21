США на текущей неделе введут новые антироссийские санкции

WSJ: США на текущей неделе намерены ввести антироссийские санкции в отношении 200 лиц

США на текущей неделе намерены ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Осведомленный источник уточнил изданию, что под рестрикции попадут около 200 физических и юридических лиц. Среди них — ряд российских губернаторов и члены семей российских правительственных служащих. Также ограничения коснутся предприятий военно-промышленного комплекса, технологических компаний и «сетей, задействованных в уклонении от санкций».

21 февраля президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Запад развернул против России не только военный, информационный, но и экономический фронт. Он отметил, что Запад ничего не добился. Президент добавил, что Запад пытался «смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан». «Российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции», — отметил Путин.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо предупредил, что американские власти будут готовы ввести санкции против китайских компаний, если те не прекратят сотрудничество с Россией. По словам чиновника, должностные лица США будут обращаться непосредственно к китайским компаниям или финансовым учреждениям.