В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие

В ООН заявили о необходимости продолжать взаимодействие России и США на высоком уровне

Официальный представитель генсека Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о необходимости продолжения взаимодействия между США и Россией. Об этом он высказался на брифинге, комментируя новость о приостановке участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III). Слова Дюжаррика приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что данное сотрудничество ядерных держав жизненно важно. «Мы не можем спекулировать на тему того, что могут сделать государства», — отметил представитель ООН.

Также Дюжаррик призвал к возобновлению полного исполнения СНВ-3 всеми сторонами.

Ранее Госдеп США призвал Россию не вести ядерную войну после выхода ДСНВ или СНВ-III. 21 февраля президент Рф Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках договора, продолжил Путин, Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.