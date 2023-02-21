В Совбезе заявили о независимости отношений России и КНР от внешней конъюнктуры

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: отношения России и КНР не подвержены внешней конъюнктуре

Отношения России и Китайской народной республики (КНР) не подвержены внешней политической конъюнктуре. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре», — сказал российский чиновник на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И.

По словам Патрушева, развитие стратегического сотрудничества с Китаем является для Москвы «безусловным приоритетом внешней политики».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что у него состоялся откровенный разговор с Ван И. В ходе беседы главный дипломат КНР дал понять, что Китай не поставляет оружие РФ как одной из сторон конфликта и не намерен этого делать, так как это является одним из принципов внешней политики страны.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР рассматривает возможность оказания военной поддержки России. По его словам, речь идет о помощи в виде оружия и боеприпасов.