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11:51, 21 февраля 2023Россия

В Кремле назвали авторским материалом текст послания Путина

Пресс-секретарь Песков назвал авторским материалом текст послания президента Путина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал авторским материалом текст послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Комментарий пресс-секретаря приводит РИА Новости.

Он также предположил, что глава государства в послании сосредоточит внимание на вопросах специальной военной операции и поддержки экономики.

Кроме того, Песков отметил, что послание президента Федеральному собранию будет длиться минимум час.

Глава государства огласит послание 21 февраля в Гостином дворе. На мероприятии будут присутствовать не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и общественные деятели, а также участники СВО. Иностранные журналисты на мероприятие не приглашены.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года.

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Анна Щербакова
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