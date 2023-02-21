В Кремле назвали авторским материалом текст послания Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал авторским материалом текст послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Комментарий пресс-секретаря приводит РИА Новости.
Он также предположил, что глава государства в послании сосредоточит внимание на вопросах специальной военной операции и поддержки экономики.
Кроме того, Песков отметил, что послание президента Федеральному собранию будет длиться минимум час.
Глава государства огласит послание 21 февраля в Гостином дворе. На мероприятии будут присутствовать не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и общественные деятели, а также участники СВО. Иностранные журналисты на мероприятие не приглашены.
Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года.