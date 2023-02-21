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12:40, 21 февраля 2023Бывший СССР

Путин заявил о попытках Украины получить ядерное оружие

Путин заявил, что Украина пыталась получить ядерное оружие до начала спецоперации

Фото: Shutterstock

Украина вела с Западом переговоры по получению систем противовоздушной обороны (ПВО), авиации и ядерного оружия еще до начала спецоперации России, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

«Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично», — сказал президент.

В послании Путин также сообщил, что Россия в ходе специальной военной операции будет аккуратно и последовательно решать ее задачи. Глава государства объяснил начало СВО желанием защитить Россию и ликвидировать нацистские угрозы.

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Алевтина Запольская
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