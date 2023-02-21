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13:26, 21 февраля 2023Бывший СССР

Путин заявил о попытках Запада «поджечь» страны бывшего СССР

Президент Путин заявил, что Запад не оставлял попыток «поджечь» страны бывшего СССР и РФ

Фото: Shakh Aivazov / AP

После распада СССР Запад не оставлял попыток «поджечь» бывшие советские республики, в том числе — Россию, заявил российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

«Все годы после развала Советского союза Запад не оставлял попыток "поджечь" постсоветские государства и, главное, окончательно добить Россию как самую большую сохранившуюся часть нашего исторического государственного пространства», — сказал президент.

Ранее он рассказал, что Украина вела переговоры по получению систем противовоздушной обороны (ПВО) и ядерного оружия еще до начала спецоперации России.

Путин оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.

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Алевтина Запольская
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