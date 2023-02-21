Стало известно о работе ПВО в Донецке после завершения послания Путина

В Донецке сработала система ПВО после завершения послания президента России Путина

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Донецке спустя пятнадцать минут после завершения выступления президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Об этом стало известно РИА Новости.

«Примерно в 14:05 (по московскому времени) раздалось несколько залпов. ПВО продолжает работать и сейчас», — говорится в сообщении.

Ранее в результате обстрела со стороны украинской армии по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР) погиб мирный житель. Военные Украины обстреляли ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО), минометов, ствольной артиллерии калибра 122 и 152 миллиметров, а также натовского калибра 155 миллиметров. Всего было выпущено 258 снарядов.

19 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание общежития, трибуны спортивного комплекса «Олимпийский» и фундамент Классической гуманитарной гимназии в Донецке. В общей сложности на город упали около 40 ракет РСЗО.