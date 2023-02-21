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14:51, 21 февраля 2023Россия

В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа случаев COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что число случаев COVID-19 за неделю выросло на 20 процентов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число выявленных случаев заражения COVID-19 за неделю выросло на 20 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По словам представителя службы, за минувшую неделю было выявлено 94 тысячи новых случаев заболевания, ситуация с распространением COVID-19 и других вирусных заболеваний остается на контроле Роспотребнадзора.

«Общее количество заболевших составило чуть более одного миллиона человек. Территориальным органам рекомендовано продолжать регламентированные противоэпидемические мероприятия», — сообщили в службе.

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15 февраля в России выявили максимальное с середины октября число случаев COVID-19 — 13 436 заболевших. Тогда больше всего случаев заражения было зафиксировано в Москве (3862), Санкт-Петербурге (1271) и Самарской области (719).

Ранее сообщалось, что ученые создали препарат против всех вариантов коронавируса.

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Марк Леонов
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