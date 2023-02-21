В Госдуме высказались о переменах в социальной сфере после послания Путина

Депутат Бессараб отметила важность увеличения налогового вычета за образование

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб озвучила главные задачи социальной сферы после послания президента России Владимира Путина. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий заявила, что в послании не было ни одной неважной строки.

Уже в ближайшее время будут внесены изменения в законодательство о дополнительных гарантиях для семей с детьми, сообщила депутат.

Самое важное — это распространение средств семейного и материнского капитала в самое ближайшее время на граждан новых территорий, начиная непосредственно с начала действия самой программы Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Кроме того, мы слышали поручение президента для финансового блока правительства и Центробанка о необходимости вынесения соответствующего законопроекта о дополнительном пенсионном страховании», — отметила Бессараб.

Собеседница «Ленты.ру» напомнила, что ни одна мировая пенсионная система без добровольного страхования должным образом не работает.

«Поэтому мы будем самым тщательным образом рассматривать те самые предложения, которые правительство внесет по этому вопросу. Поскольку сегодняшние параметры, озвученные президентом в отношении несгораемой суммы, — это 2 миллиона 800 тысяч рублей, в отличие от банковского вклада в 1 миллион 400 тысяч рублей. Это хорошая предпосылка для возобновления доверия к системе добровольной пенсионного страхования», — объяснила парламентарий.

Это даст возможность государству получить длинные деньги, а гражданам сформировать необходимые средства на старость Светлана Бессараб депутат Госдумы

Кроме того, очень важным и значимым является увеличение суммы по частичному возврату НДФЛ гражданам с суммы, затраченной на договор по образованию и по лечению. Это может дать толчок к приобретению большего количества путевок в санаторно-курортные организации, сообщила Бессараб.

«Весьма важной задачей будет создание соответствующего государственного фонда, который будет заботиться о семьях военнослужащих и о семьях ветеранов боевых действий. И немаловажной я считаю помощь со стороны федерального бюджета регионам по строительству социально-значимых объектов, по бесплатной газификации социальных объектов», — заявила депутат.

Мы часто сталкивались с такой проблемой, когда в отдаленном сельском поселении была возможность финансирования, но с учетом огромных требований от газовой компании, муниципалитет понимал, что не потянет такой объект Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Сейчас же, после послания президента, в наших хуторах и селах появятся долгожданные детские сады и школы. Важно также восстановление жилищно-коммунальной инфраструктуры. Вообще, по-моему, сегодня в послании не было ни одной строки неважной, поэтому говорить об этом можно бесконечно», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения российский лидер выступил с рядом инициатив социального характера.

Так Путин заявил о том, что социальные налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть средств, которые потрачены на учебу или лечение и покупку медикаментов, будут существенно увеличены. Размер вычета по расходам на обучение детей вырастет с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год. За собственное обучение или приобретение лекарств можно будет вернуть не 120 тысяч рублей, а 150 тысяч рублей.

Помимо этого, президент сообщил, что Россия смогла добиться снижения безработицы. «Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. До пандемии была безработица 4,7 процента, а сейчас 3,7 процента», — отметил он.