Вероятность гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке оценили

Политолог Тарасов назвал заявление Эр-Рияда о ядерной гонке в регионе конъюнктурным

Заявление Эр-Рияда о гонке ядерных вооружений в регионе носит исключительно конъюнктурный характер. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов, оценивая вероятность подобного противостояния.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметил, что не может исключить гонку ядерных вооружений в регионе. Об этом сообщает издание The National.

Это заявление Саудовской Аравии носит конъюнктурный характер Станислав Тарасов политолог

«Очевидно, это связано со срывом переговорного процесса по иранской ядерной программе. Процесс застопорился. А Запад утверждает, что Иран продолжает политику по созданию так называемого атомного оружия, несмотря на все санкции, препятствия и так далее. Отсюда возвращение к потенциальной гонке ядерного вооружения», — заявил Тарасов.

Но самое интересное, что это происходит на фоне идущего полузакрытого диалога между Эр-Риядом и Тегераном при посредничестве Багдада, добавил политолог.

«В общем-то, стороны близки к восстановлению дипломатических отношений. Последующие события, видимо, прояснят эту ситуацию», — заключил собеседник «Ленты.ру».

19 февраля агентство Bloomberg сообщило об обнаружении в Иране обогащенного урана. Отмечается, что 84-процентный уран чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году, во время президентства Дональда Трампа, Соединенные Штаты заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана. Пока Вашингтон не достиг взаимопонимания по восстановлению ядерной сделки.