Путин рассказал о незаменимости школы боевых действий
Школу боевых действий нельзя ничем заменить. Такое мнение во время оглашения послания Федеральному собранию выразил президент России Владимир Путин, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.
«Люди другими выходят оттуда [из школы боевых действий] другими, и готовы жизнь свою положить за отечество, где бы они ни работали», — сказал президент.
Во время оглашения послания парламенту глава государства также выразил гордость за поддержавших специальную военную операцию россиян. Путин отметил, что россияне поняли смысл проведения СВО и поддержали действия страны по защите жителей Донбасса.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).