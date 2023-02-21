Путин рассказал о незаменимости школы боевых действий

Путин заявил, что школу боевых действий нельзя ничем заменить

Школу боевых действий нельзя ничем заменить. Такое мнение во время оглашения послания Федеральному собранию выразил президент России Владимир Путин, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Люди другими выходят оттуда [из школы боевых действий] другими, и готовы жизнь свою положить за отечество, где бы они ни работали», — сказал президент.

Во время оглашения послания парламенту глава государства также выразил гордость за поддержавших специальную военную операцию россиян. Путин отметил, что россияне поняли смысл проведения СВО и поддержали действия страны по защите жителей Донбасса.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).