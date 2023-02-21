Собянин пообещал позаботиться о семьях участников СВО

Сергей Собянин: задача президента помочь семьям участников СВО будет безусловно выполнена

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал позаботиться об участниках специальной военной операции (СВО) и их родных. Об этом после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«Задача, поставленная Президентом, — окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни — будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», — заявил он.

Собянин добавил, что в ходе своей речи Путин сформулировал задачи на долгосрочную перспективу. Речь идет об инициативах по развитию промышленности, сфер здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, а также по повышению качества жизни россиян. «Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие», — добавил мэр Москвы.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В ходе него президент, в частности, анонсировал повышение МРОТ, увеличение налоговых выплат на учебу и лечение. Также президент предложил создать государственный фонд для помощи родным погибших участников СВО и ветеранов.