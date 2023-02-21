Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 21 февраля 2023Россия

Собянин пообещал позаботиться о семьях участников СВО

Сергей Собянин: задача президента помочь семьям участников СВО будет безусловно выполнена

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал позаботиться об участниках специальной военной операции (СВО) и их родных. Об этом после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«Задача, поставленная Президентом, — окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни — будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», — заявил он.

Собянин добавил, что в ходе своей речи Путин сформулировал задачи на долгосрочную перспективу. Речь идет об инициативах по развитию промышленности, сфер здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, а также по повышению качества жизни россиян. «Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие», — добавил мэр Москвы.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В ходе него президент, в частности, анонсировал повышение МРОТ, увеличение налоговых выплат на учебу и лечение. Также президент предложил создать государственный фонд для помощи родным погибших участников СВО и ветеранов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
В России напомнили о готовом к возобновлению ядерных испытаний полигоне
У дома в российском городе снесло крышу
В Госдуме прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ
Медведев высказался о стратегической стабильности США
Крупнейшая авиакомпания Европы отменит тысячи рейсов из-за нехватки сотрудников
В Киеве заявили о получении от Китая пунктов по мирному урегулированию конфликта
Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз
«Калашников» рассказал о положительных отзывах об СВЧ
США пригрозили китайским компаниям санкциями за сотрудничество с Россией
Ведущая «Дома-2» раскрыла секрет похудения за две недели после родов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.