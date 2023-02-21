Из самолета Байдена кубарем выкатился человек

В Варшаве член делегации президента США Байдена споткнулся на трапе самолета и упал

Член сопровождающей президента США Джо Байдена в Польшу делегации кубарем скатился с трапа самолета. Видео падения члена делегации американского лидера публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина резко спотыкается и падает с трапа, скользя по перилам до самой земли. Примечательно, что перед ним стоят еще несколько человек, однако он лишь слегка задевает их при падении. Споткнувшемуся быстро помогают.

20 февраля заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что на вокзал польского города Жешув с Украины прибыл поезд, в котором, предположительно, находился Байден. В аэропорту Жешув-Ясенка политика ждал самолет до Варшавы. В польской столице Байден должен остановиться в отеле Marriot, куда по традиции ездят американские президенты.

Белый дом анонсировал содержание речи президента США Джо Байдена в Варшаве, которая состоится 21 февраля. Отмечается, что глава американского государства обсудит с союзниками сдерживание России и «пошлет сигнал» российскому президенту Владимиру Путину.