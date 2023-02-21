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10:48, 21 февраля 2023Мир

В Турции назвали число погибших при новых землетрясениях

В результате новых землетрясений на юго-востоке Турции погибли шесть человек
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

В результате новых землетрясений, случившихся на юго-востоке Турции, погибли шесть человек. Число жертв назвали в Управлении по чрезвычайным ситуациям республики, передает ТАСС.

«После двух землетрясений в Хатае последовало 90 афтершоков. Погибли шесть человек, 294 получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии», — сообщили представители властей.

В управлении уточнили, что вечером в понедельник, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай были зафиксированы землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. В результате в нескольких городах разрушились здания.

Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане, Греции, Израиле, Сирии и на Кипре. Сообщалось, что в Сирии в результате катастрофы погибли четыре человека.

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Полина Матюхина
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