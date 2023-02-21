Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 21 февраля 2023Мир

Очевидица описала момент нового землетрясения на границе Турции и Сирии

Очевидица Алина назвала новое землетрясение в Турции таким же мощным, как и первое

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Проживающая в турецком городе Мерсин Алина описала момент новых землетрясений, которые произошли в ночь на 21 февраля на границе Турции и Сирии. В разговоре с «Лентой.ру» очевидица сообщила, что в этот раз люди выбегали из домов с заранее подготовленными вещами.

«У нас снова качались кровать и люстра. Когда все началось, мы выбежали на улицу в домашней одежде и без обуви. Следом за нами начали выбегать все соседи. Все звонили родным. На улице уже стояли посетители кафе и магазинов», — рассказала девушка.

Толчки мне показались такими же, как две недели назад. Хотя некоторые пишут, что они были чуть слабее

Алинапережившая землетрясения в Турции девушка

«Люди после первого землетрясения, которое было две недели назад, видимо, поняли всю опасность. У многих родные были в эпицентре, поэтому все уже быстрее выбегали из домов. Некоторые с подготовленными вещами», — сообщила Алина.

Материалы по теме:
Землетрясение в Турции и Сирии унесло тысячи жизней. Можно ли избежать таких катастроф в будущем?
Землетрясение в Турции и Сирии унесло тысячи жизней.Можно ли избежать таких катастроф в будущем?
12 февраля 2023
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение. Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение.Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
6 февраля 2023

Вечером 20 февраля в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. В результате трагедии погибли более 40 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об опасениях возможной сделки с Москвой
Польша задумалась о полном закрытии границ с Белоруссией
В Турции назвали число погибших при новых землетрясениях
В Белоруссии проверят боевую готовность ПВО
Переводы россиян в страны СНГ взлетели в 2,5 раза
Раскрыты самые интересные экскурсионные маршруты в Москве
Россиянам отсоветовали покупать квартиры за наличку
58-летняя Моника Белуччи снялась в откровенном наряде для обложки Vogue
Детская математическая задача поставила взрослых в тупик
В Италии оценили вероятность поставки истребителей на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.