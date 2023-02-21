Очевидица описала момент нового землетрясения на границе Турции и Сирии
Проживающая в турецком городе Мерсин Алина описала момент новых землетрясений, которые произошли в ночь на 21 февраля на границе Турции и Сирии. В разговоре с «Лентой.ру» очевидица сообщила, что в этот раз люди выбегали из домов с заранее подготовленными вещами.
«У нас снова качались кровать и люстра. Когда все началось, мы выбежали на улицу в домашней одежде и без обуви. Следом за нами начали выбегать все соседи. Все звонили родным. На улице уже стояли посетители кафе и магазинов», — рассказала девушка.
Толчки мне показались такими же, как две недели назад. Хотя некоторые пишут, что они были чуть слабее
«Люди после первого землетрясения, которое было две недели назад, видимо, поняли всю опасность. У многих родные были в эпицентре, поэтому все уже быстрее выбегали из домов. Некоторые с подготовленными вещами», — сообщила Алина.
Вечером 20 февраля в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. В результате трагедии погибли более 40 тысяч человек.