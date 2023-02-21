Очевидица описала момент нового землетрясения на границе Турции и Сирии

Очевидица Алина назвала новое землетрясение в Турции таким же мощным, как и первое

Проживающая в турецком городе Мерсин Алина описала момент новых землетрясений, которые произошли в ночь на 21 февраля на границе Турции и Сирии. В разговоре с «Лентой.ру» очевидица сообщила, что в этот раз люди выбегали из домов с заранее подготовленными вещами.

«У нас снова качались кровать и люстра. Когда все началось, мы выбежали на улицу в домашней одежде и без обуви. Следом за нами начали выбегать все соседи. Все звонили родным. На улице уже стояли посетители кафе и магазинов», — рассказала девушка.

Толчки мне показались такими же, как две недели назад. Хотя некоторые пишут, что они были чуть слабее Алина пережившая землетрясения в Турции девушка

«Люди после первого землетрясения, которое было две недели назад, видимо, поняли всю опасность. У многих родные были в эпицентре, поэтому все уже быстрее выбегали из домов. Некоторые с подготовленными вещами», — сообщила Алина.

Вечером 20 февраля в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. В результате трагедии погибли более 40 тысяч человек.

