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13:30, 21 февраля 2023Россия

Путин обратился к уроженцам Донбасса и Новороссии

Путин призвал уроженцев Донбасса и Новороссии стать опорой в развитии новых регионов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию обратился к уроженцам Донбасса и Новороссии, призвав их стать опорой в развитии новых регионов. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Именно те, кто родился, вырос в Донбассе, Новороссии, должны быть главной опорой в работе по развитию в этих регионах. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает», — сказал он.

Глава государства выступает перед членами парламента в московском Гостином дворе, где присутствуют также духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации на Украине. Иностранные журналисты не приглашены.

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Игорь Дмитров
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