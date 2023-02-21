Путин обратился к уроженцам Донбасса и Новороссии

Путин призвал уроженцев Донбасса и Новороссии стать опорой в развитии новых регионов

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию обратился к уроженцам Донбасса и Новороссии, призвав их стать опорой в развитии новых регионов. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Именно те, кто родился, вырос в Донбассе, Новороссии, должны быть главной опорой в работе по развитию в этих регионах. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает», — сказал он.

Глава государства выступает перед членами парламента в московском Гостином дворе, где присутствуют также духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации на Украине. Иностранные журналисты не приглашены.