Боксер Усик сделал заявление об использовании русского языка на Украине

Боксер Александр Усик заявил, что нельзя заставлять людей говорить на украинском языке

Боксер Александр Усик сделал заявление об использовании русского языка на Украине. Его слова приводятся в Telegram-канале Obozrevatel.

Спортсмен посчитал, что нельзя заставлять людей говорить на украинском языке, так как часть жителей страны говорит исключительно на русском. «Мы не должны таких людей осуждать... Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец», — добавил он.

Усик выиграл все 20 боев в карьере. Он удерживает чемпионские пояса WBO, Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Усик — уроженец Симферополя. Ранее он рассказывал, что в быту использует русскую речь, так как рос в Крыму, где большая часть населения общается на русском языке. При этом боксер отметил, что украинский является языком его родителей и предков.