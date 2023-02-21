МИД России вызвал посла США из-за Украины

МИД России вызвал посла США Трейси из-за вовлеченности Запада в конфликт на Украине

МИД России вызвал главу американской дипмиссии в Москве Линн Трейси из-за вовлеченности США и стран Запада в военный конфликт на Украине. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», — говорится в ноте российского министерства.

Кроме того, в российском МИД заявили Трейси, что «поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель для ударов российских вооруженных сил».

Ранее замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что используемые США и Украиной невоенные объекты космической инфраструктуры являются потенциальной целью для российских ответных ударов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина не отстает от России в запасах вооружений благодаря западным поставкам. Должностные лица НАТО пришли к выводу, что именно помощь Запада помогает Украине держаться вровень с Россией. «Украине удалось не отставать, потому что более точное вооружение, получаемое от стран НАТО, позволяет ей использовать свои боеприпасы более эффективно», — заявили в Североатлантическом альянсе.