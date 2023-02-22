Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 22 февраля 2023Мир

Стало известно о возможном отказе Байдена баллотироваться в 2024 году

Politico: Байден сомневается в том, стоит ли ему баллотироваться в президенты в 2024 году

Фото: David W Cerny / Reuters

Несмотря на то что ряд экспертов и западных СМИ восприняли поездку президента США Джо Байдена в качестве ключа к перспективе дальнейшего переизбрания, несколько собеседников Politico, знакомых с ходом мысли демократа, сомневаются в том, будет ли он баллотироваться на выборы 2024 года. Пока никакие решения не принимаются, поскольку в это вмешиваются другие события — в том числе конфликт на Украине.

«Присутствует инерция. Дело не в том, что [Байден] не будет баллотироваться, вероятно, все-таки будет. Но ничего еще не решено. И это не будет решено до последнего момента», — подчеркнул собеседник издания.

Материалы по теме:
«Дать пощечину президенту» Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
«Дать пощечину президенту»Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
6 ноября 2022
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022

Другие источники утверждают, что решение о том, будто президент однозначно примет участие в выборах 2024-го, выкристаллизовалось слишком быстро. При этом решение относительно того, какой комитет политических действий (PAC, занимается предвыборными кампаниями) будет работать с Байденом, уже принято — это организация Future Forward.

Сам Байден тоже признавал, что еще не принял окончательное решение. Его соперницей от Республиканской партии может стать бывшая постпред США при ООН Никки Хейли: она также захотела поучаствовать в выборах американского президента в 2024-м.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
Путин назвал всех россиян защитниками Отечества
Путин рассказал об идущем прямо сейчас бое в зоне СВО
Новые iPhone получат больше оперативной памяти
Россиянин поссорился с новой возлюбленной и изнасиловал бывшую девушку
Волкановски обратился к Махачеву
Путин вышел на сцену во время концерта в Лужниках
Стало известно о планах США откупиться от России за расширение НАТО в 1990-х
Названы приводящие к облысению прически
Премьер Испании решил посетить Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.