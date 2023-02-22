В Кремле рассказали о стремлении НАТО начать вселенский конфликт

Песков: НАТО посягает на безопасность России и хочет начать вселенский конфликт

НАТО посягает на безопасность России и хочет превратить локальный конфликт во вселенский, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва обладает информацией, будто США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия.

28 января председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что блок готов к конфронтации с Россией и напомнил, как блок решил укрепить свой восточный фланг после начала СВО.

Российская сторона неоднократно настаивала на том, что США и НАТО опосредованно принимают участие в конфликте на Украине против России, «накачивая Киев вооружением, технологиями и разведданными».