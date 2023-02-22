Путин рассказал о влиянии отношений России и Китая на стабильность в мире

Президент Путин: сотрудничество России и Китая влияет на международную стабилизацию

Сотрудничество России и Китая в гуманитарной сфере, в рамках международных организаций вроде ООН, БРИКС и ШОС, а также в целом ряде других сфер влияет на ситуацию в мире. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, цитату приводит РИА Новости.

«Сотрудничество на международной арене между Китаем и Россией имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки», — подчеркнул важность российско-китайских отношений политик.

Китайский дипломат прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На встрече с Лавровым Ван И заявил, что ожидает выхода на новые договоренности между Пекином и Москвой по результатам переговоров.