Американская журналистка Келли: Байден посетил Киев ради восстановления упавших рейтингов

Президент США Джо Байден посетил Киев ради восстановления упавших рейтингов, заявила американская журналистка Мегин Келли в эфире Sky News Australia. Видеозапись доступна на YouTube.

«СМИ просто преподносят все так, будто там был целый марш генерала Макартура. Но все не так», — отметила она. По словам Келли, американский лидер прибыл в Киев, чтобы «поучаствовать в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей».

Журналистка обвинила Белый дом во лжи о том, что Байден давно готовился к поездке. Она заявила о наличии доказательств, которые подтверждают, что решение было принято не ранее чем на прошлой неделе.

Келли назвала вымыслом слова главы Белого дома о том, что Соединенные Штаты готовы поддерживать украинскую сторону столько, сколько понадобится. «Как показывают опросы общественного мнения, показатели поддержки дальнейшего вооружения и финансирования Украины смещаются в невыгодном ему направлении — все ниже и ниже», — заявила журналистка.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.