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13:55, 22 февраля 2023Бывший СССР

СБУ задержала обвиненного в госизмене и скрывавшегося в монастыре блогера

СБУ сообщила о задержании обвиненного в госизмене блогера, скрывавшегося в монастыре

Фото: Telegram-канал «Служба безпеки України»

На Украине задержали блогера, который ранее был обвинен в госизмене и скрывался на территории Свято-Благовещенского монастыря УПЦ в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Уже известно, что задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом пока СБУ не называет его имени.

По данным ведомства, блогер, проживающий в Киеве, основал «Русский клуб», который занимался подготовкой материалов для информационных агентств «Русская народная линия» и «Одна родина». В сводках задержанный писал о закономерном вхождении Крыма в состав России и рассказывал о ДНР и ЛНР.

Уточняется, что обвинение в госизмене было предъявлено киевскому блогеру в конце лета 2022 года. После этого он скрывался от правоохранителей на территории Свято-Благовещенского монастыря.

Ранее в феврале СБУ предъявила обвинения в коллаборационизме и дискредитации ВСУ трем блогерам. В ведомстве утверждали, что один российский и два украинских блогера «занимались информационно-подрывной деятельностью против Украины». В числе обвиняемых оказались жители Киева, Крыма и Одессы.

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Варвара Кошечкина
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