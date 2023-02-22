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20:39, 22 февраля 2023Экономика

Россия сократит экспорт нефти через западные порты на четверть

Reuters: Россия сократит экспорт нефти через западные порты на 25 процентов в марте

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия планирует сократить экспорт нефти через западные порты на 25 процентов в марте по сравнению с февралем, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Снижение поставок на четверть может помочь поднять цену на российскую нефть, сказал один из источников. Россия обычно экспортирует до 10 миллионов тонн в месяц или 2,5 миллиона баррелей в сутки нефти марки Urals через порты Приморска, Усть-Луги и Новороссийска.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что с марта Россия добровольно ограничивает добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами нефтяных компаний, отмечали, что сокращение будет исполнено за счет падения переработки.

Санкции против российской нефтяной промышленности действуют эффективно, заявила в феврале глава отдела нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства (МЭА) Торил Босони.

Платон Щукин
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