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05:09, 22 февраля 2023Мир

Конгрессмены США обсудят борьбу с Китаем

Конгрессмены США проведут заседание о противостоянии агрессии со стороны компартии Китая

Фото: Erin Scott / Reuters

Комитет палаты представителей США по международным отношениям проведет слушания о соперничестве с Китаем. Об этом сообщил руководитель комитета Майкл Маккол, передает Reuters.

Слушания пройдут 28 февраля, их темой станет «борьба с вызовами, которые представляет для поколений Коммунистическая партия Китая». По словам Маккола, цель слушаний — выявить пробелы в реализации более целостного подхода к противодействию агрессии со стороны компартии КНР.

Отношения двух стран стали усложнились после инцидента с аэростатом. О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. 4 февраля военные США уничтожили аэростат в небе над Южной Каролиной. На фоне ситуации с аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. Позже в китайском МИД заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.

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Марина Совина
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