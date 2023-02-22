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18:10, 22 февраля 2023Из жизни

Собака три дня ездила на трамвае в поисках хозяина и нашла новый дом

В Новосибирске овчарка после трех дней путешествий на общественном транспорте нашла дом

Фото: Олеся Храмойкина

В Новосибирске немецкая овчарка три дня ездила на трамвае и бродила по городу в поисках хозяина. Как рассказала «Ленте.ру» подобравшая пса девушка, в конце концов ему удалось найти новый дом.

Жители города заметили потерявшегося пса в конце января. Собака каталась на 13-м маршруте трамвая и грелась на сиденьях. Пассажиры и водитель пожалели животное и не стали выгонять на улицу из-за сильных холодов.

Ласковая и спокойная собака привлекла внимание неравнодушных новосибирцев. Фотографии и видео с ней разошлись по социальным сетям. Несколько дней горожане отслеживали путешествия овчарки и искали ее хозяина. За это время собака побывала на нескольких остановках, сменила несколько видов общественного транспорта, безуспешно попыталась пересесть на маршрутку, грелась в окрестных подъездах и подружилась с местной детворой.

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В конце концов волонтеры определили точное местонахождение странствующей овчарки и забрали ее с улицы. Когда стало понятно, что собаку никто не ищет, ее временно приютила кинолог Олеся. Несмотря на стресс, исхудавшая за время путешествий по зимнему городу овчарка оставалась дружелюбной и даже выполняла базовые команды. Предполагалось, что ей найдут новых хозяев, но собака своим стоическим нравом и добротой растрогала девушку. В итоге Олеся решила оставить ее себе.

Назвала Пальма. Вчера пришло это имя в голову. Изначально хотела назвать Юнона, но потом одноименный фильм вспомнила, как раз недавно смотрела. У нас теперь своя каменская Пальма. История получилась почти как в кино

Олесяновая хозяйка собаки

Это вторая спасенная Олесей с улицы собака. Всего у нее восемь питомцев, среди которых есть и другие немецкие овчарки. По ее словам, Пальма отлично нашла общий язык со всеми домашними и даже с годовалым ребенком новой хозяйки.

Ранее сообщалось о кошке из английского города Ледбери, которую хозяева нашли в тысяче километров от дома. Через четыре месяца после исчезновения ее нашли на Оркнейских островах, живущей в сарае вместе с ягнятами на ферме у пожилой женщины.

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Антонина Черташ
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