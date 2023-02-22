Эстония объяснила призыв запретить России участие в Олимпиаде-2024

В Эстонии заявили, что участие россиян в турнирах нарушает принципы Олимпийской хартии

Парламент Эстонии объяснил призыв запретить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сообщение пресс-службы приводит РИА Новости.

В Эстонии заявили, что участие россиян в международных соревнованиях нарушает принципы Олимпийской хартии. «Прикрывать вышеупомянутые преступления олимпийским флагом — аморально и непозволительно», — говорится в обращении депутатов.

3 февраля министры спорта Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать россиян к международным турнирам. По мнению польской стороны, 40 стран выступают против участия страны в соревнованиях.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.