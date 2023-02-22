Пограничники в Финляндии назвали визит россиянки к сестре международной угрозой

Суд в Финляндии признал правильным отказ во въезде россиянке без законных оснований

Пограничники в Финляндии не пустили российскую туристку к сестре и назвали ее визит в страну международной угрозой. Об этом пишет портал TourDom.

Не согласная с решением пограничной службы россиянка обратилась с жалобой в суд Северной Финляндии. Девушка рассказала, что уже жила в стране и не совершала никаких преступлений.

По данным издания, суд посчитал, что законных оснований для отказа во въезде туристке не было, но, несмотря на это, решение пограничников признали правильным.

Судья заявил, что пограничные правила Шенгенской зоны могут быть проигнорированы, если в этом есть необходимость для поддержания общественного порядка. Другим аргументом суда было то, что совершеннолетние братья и сестры, согласно законодательству Финляндии, не являются членами семьи.

Отмечается, что россиянку развернули на границе в конце 2022 года. Сославшись на постановление финского правительства, пограничники посчитали ее визит на день рождения сестры угрозой международным отношениям.

Ранее в феврале стало известно, что россияне стали рекордсменами среди желающих попасть в Финляндию. В 2022 году туристы из России подали более 113 тысяч заявлений на получение финской визы. При этом только более 106 тысяч были одобрены и около четырех процентов — отклонены.