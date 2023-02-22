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14:16, 22 февраля 2023Путешествия

Пограничники в Финляндии назвали визит россиянки к сестре международной угрозой

Суд в Финляндии признал правильным отказ во въезде россиянке без законных оснований

Фото: Jyrki Nikkila / Globallookpress.com

Пограничники в Финляндии не пустили российскую туристку к сестре и назвали ее визит в страну международной угрозой. Об этом пишет портал TourDom.

Не согласная с решением пограничной службы россиянка обратилась с жалобой в суд Северной Финляндии. Девушка рассказала, что уже жила в стране и не совершала никаких преступлений.

По данным издания, суд посчитал, что законных оснований для отказа во въезде туристке не было, но, несмотря на это, решение пограничников признали правильным.

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Судья заявил, что пограничные правила Шенгенской зоны могут быть проигнорированы, если в этом есть необходимость для поддержания общественного порядка. Другим аргументом суда было то, что совершеннолетние братья и сестры, согласно законодательству Финляндии, не являются членами семьи.

Отмечается, что россиянку развернули на границе в конце 2022 года. Сославшись на постановление финского правительства, пограничники посчитали ее визит на день рождения сестры угрозой международным отношениям.

Ранее в феврале стало известно, что россияне стали рекордсменами среди желающих попасть в Финляндию. В 2022 году туристы из России подали более 113 тысяч заявлений на получение финской визы. При этом только более 106 тысяч были одобрены и около четырех процентов — отклонены.

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Фариза Бацазова
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Пограничники в Финляндии назвали визит россиянки к сестре международной угрозой
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