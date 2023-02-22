Диетолог назвал доступный способ сделать рацион здоровым и менее калорийным

Диетолог Меллор посоветовал для сохранения здоровья есть три овоща и два фрукта в день

Популярный в 1990-х годах совет есть не менее пяти овощей и фруктов в день нуждается в корректировке, считает диетолог Дуэйн Меллор. Об этом сообщает Daily Mail.

Меллор посоветовал для сохранения хорошего самочувствия каждый день употреблять в пищу минимум три овоща разного цвета, включая листовые и корнеплоды, и не более двух фруктов. Он назвал такое соотношение доступным способом сделать рацион более здоровым, менее калорийным и разнообразным, восстановить микрофлору кишечника и укрепить ментальное здоровье.

Свое мнение диетолог подкрепил ссылкой на исследования, согласно которым увеличение количества овощей в ежедневном меню заметно улучшает состояние здоровья и снижает риск развития некоторых заболеваний. Кроме того, овощи более доступны по цене, и в них меньше калорий и сахара, чем во фруктах.

«В 80 граммах малины содержится 42 килокалории и четыре грамма сахара, в то время как в 80 граммах брокколи — 27 килокалорий и 1,4 грамма сахара», — пояснил Меллор.

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