«Роскосмос» назвал попадание микрометеороида в МКС маловероятным событием

В «Роскосмосе» назвали попадание микрометеороида в корабль на МКС маловероятным событием

Попадание микрометеороида в пристыкованный к Международной космической станции (МКС) корабль — очень маловероятное событие. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Это действительно очень маловероятная ситуация, потому что этот микрометеорит попал не просто в корабль и не просто в радиатор, а попал в трубочку на этом радиаторе», — сказал он, говоря о ситуации на поврежденном пилотируемом корабле «Союз МС-22».

Крикалев отметил, что в расследовании причин инцидента помогло использование манипулятора американского сегмента МКС. Осмотр позволил убедиться в том, что корабль повредил микрометеороид.

Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме в конце марта.

В том же месяце «Роскосмос» впервые показал фотографии поврежденного «Союза МС-22», демонстрирующие нарушение внешней обшивки корабля. Утечку в системе терморегулирования «Союза МС-22» зафиксировали 15 декабря.

