Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:18, 22 февраля 2023Наука и техника

«Роскосмос» назвал попадание микрометеороида в МКС маловероятным событием

В «Роскосмосе» назвали попадание микрометеороида в корабль на МКС маловероятным событием

Фото: Roscosmos / Reuters

Попадание микрометеороида в пристыкованный к Международной космической станции (МКС) корабль — очень маловероятное событие. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Это действительно очень маловероятная ситуация, потому что этот микрометеорит попал не просто в корабль и не просто в радиатор, а попал в трубочку на этом радиаторе», — сказал он, говоря о ситуации на поврежденном пилотируемом корабле «Союз МС-22».

Крикалев отметил, что в расследовании причин инцидента помогло использование манипулятора американского сегмента МКС. Осмотр позволил убедиться в том, что корабль повредил микрометеороид.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме в конце марта.

В том же месяце «Роскосмос» впервые показал фотографии поврежденного «Союза МС-22», демонстрирующие нарушение внешней обшивки корабля. Утечку в системе терморегулирования «Союза МС-22» зафиксировали 15 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Байден отреагировал на приостановку участия России в ДСНВ
Совфед одобрил закон о защите русского языка от заимствований
На Украине захотели маркировать товары работающих в России компаний
Женщин предупредили об опасности популярного народного метода зачатия ребенка
Россияне резко устремились на отдых в одну страну Персидского залива
Производитель Jeep и Dodge сообщил о рекордной прибыли
В Белоруссии заявили о минировании приграничной территории со стороны ВСУ
Знаменитости вернули в моду аксессуар из прошлого века
«Роскосмос» назвал попадание микрометеороида в МКС маловероятным событием
Кристина Асмус высказалась против пластических операций и разозлила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.