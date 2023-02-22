Прокурор запросил 10 лет колонии для российского генерала за злоупотребления

Прокурор запросил десять лет колонии для экс-главы дознания ФТС Кизлыка за злоупотребления

Гособвинение запросило приговорить бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России (ФТС) Александра Кизлыка к десяти годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом более чем на 25 миллионов рублей. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы.

Прокурор попросил отправить Кизлыка в колонию общего режима. Мосгорсуд посчитал, что Кизлык не мог на законных основаниях приобрести земельный участок и дом за 990 тысяч рублей, а также занять без договора крупную сумму в рублях, евро и долларах и получать подарки в виде золотых часов, авторучек и запонок.

В ходе обысков у семьи генерал-лейтенанта нашли особняк площадью 450 квадратных метров на участке площадью 2440 квадратных метров, расположенный на Советской улице в Мытищах. Помимо этого, у таможенника было спрятано 6,6 миллиона рублей, 629 тысяч евро и 625 тысяч долларов, которые были изъяты. Также в особняке нашли платиновый телефон Vertu, ручки Cartier, Bossert & Erhard, Waterman Serenite, Montegrappa, три золотых и один серебряный слиток по полкилограмма, многочисленные запонки, кольца и подвески, монеты различных эпох и бритвенный набор из золота 999-й пробы. В списке конфиската также были часы: пять Breguet, Rochas, Patek Philippe, Franck Muller, Blancpain, Vacheron Constantin, Parmigiani Fleurier, Daniel JeanRichard, Piaget и Girard-Perregaux, а также женские de Grisogono и Maurice Lacroix.

Генерал, возглавлявший управление таможенного дознания ФТС, был задержан сотрудниками ФСБ 24 декабря 2019 года. 17 февраля Мещанский суд Москвы изъял у Кизлыка и его супруги в пользу государства имущество на 153 миллиона рублей, приобретенное на незаконные доходы.

В ходе проверки Генпрокуратура установила, что генерал состоял на государственной службе с 1984 года, его жена длительное время не работает. Их доход с 2001 по 2019 год составил 34,7 миллиона рублей. Выявлено явное несоответствие доходов супругов Кизлыков и стоимости имущества, которым они владеют, в связи с чем оно подлежит конфискации в пользу государства.