Российский боец Ислам Махачев обратился к UFC с вопросом о следующем сопернике

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев обратился к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC). «Кто следующий?» — такой вопрос задал он в Twitter.

Пользователи в комментариях предположили, с кем может встретиться в бою россиянин. Многие выразили желание увидеть реванш с австралийцем Александром Волкановски в Абу-Даби или Дагестане. Также среди возможных соперников были названы американцы Бенеил Дариуш, Дастин Порье и Джастин Гейджи.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В UFC он провел 14 поединков, проиграв один раз.