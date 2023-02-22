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12:12, 22 февраля 2023Спорт

Махачев обратился к UFC

Российский боец Ислам Махачев обратился к UFC с вопросом о следующем сопернике

Фото: AAP Image / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев обратился к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC). «Кто следующий?» — такой вопрос задал он в Twitter.

Пользователи в комментариях предположили, с кем может встретиться в бою россиянин. Многие выразили желание увидеть реванш с австралийцем Александром Волкановски в Абу-Даби или Дагестане. Также среди возможных соперников были названы американцы Бенеил Дариуш, Дастин Порье и Джастин Гейджи.

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12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В UFC он провел 14 поединков, проиграв один раз.

Дарья Коршунова
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