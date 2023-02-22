Россиянам разъяснили правила установки мангалов во дворах

Верховный суд назвал спорным возведение забора вокруг дворовых мангалов

Верховный суд (ВС) России разъяснил россиянам правила установки мангалов во дворе многоквартирного дома, посчитав спорным вопрос о законности установления забора вокруг него. На соответствующее заключение суда обратил внимание РБК.

Конфликт возник между жильцами, когда на общедомовом собрании, проведенном заочно, группа собственников утвердила установку во дворе беседки с мангалом и запирающего забора вокруг нее. Ключи от калитки ограждения получили только те участники собрания, кто согласился сдать деньги на обустройство мангала, беседки и ограждения.

Такое решение вызвало возмущение других жильцов, которые обратились в суд с требованием демонтировать металлическое ограждение. Сначала районный суд признал решение общего собрания недействительным и постановил снести ограждение, так как из-за него часть собственников не может пользоваться общедомовым имуществом. Однако затем областной суд признал собрание состоявшимся и обязал просто выдать ключи от калитки всем собственникам квартир в доме. Кассационный суд оставил решение в силе.

После детального рассмотрения дела Верховный суд отменил решение предыдущих инстанций. Там заключили, что устанавливать мангал во дворе дома общим решением законно, но ограждение вокруг беседки — спорный момент. Дело в том, что забор действительно препятствует свободному доступу части собственников к общедомовому имуществу, и судам нужно было ответить на вопрос, является ли возведение такой конструкции элементом благоустройства внешней территории.

Также Верховный суд обратил внимание на то, что истцы просили суд обязать ответчиков снести ограду, но не просили выдать им ключи от нее. А потому решение апелляционных инстанций не соответствует требованиям истцов. Таким образом, ВС отправил дело на новое рассмотрение.

Ранее в Верховном суде заявили, что дольщики в России имеют право добиваться от застройщика компенсации вынужденной аренды жилья, если сроки строительства дома затягиваются. При этом дольщику придется доказать, что альтернативных вариантов для проживания не было — например, у него нет в собственности другой квартиры в городе, где возводят новый дом.