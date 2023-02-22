Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:16, 22 февраля 2023Среда обитания

Россиянам разъяснили правила установки мангалов во дворах

Верховный суд назвал спорным возведение забора вокруг дворовых мангалов

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России разъяснил россиянам правила установки мангалов во дворе многоквартирного дома, посчитав спорным вопрос о законности установления забора вокруг него. На соответствующее заключение суда обратил внимание РБК.

Конфликт возник между жильцами, когда на общедомовом собрании, проведенном заочно, группа собственников утвердила установку во дворе беседки с мангалом и запирающего забора вокруг нее. Ключи от калитки ограждения получили только те участники собрания, кто согласился сдать деньги на обустройство мангала, беседки и ограждения.

Такое решение вызвало возмущение других жильцов, которые обратились в суд с требованием демонтировать металлическое ограждение. Сначала районный суд признал решение общего собрания недействительным и постановил снести ограждение, так как из-за него часть собственников не может пользоваться общедомовым имуществом. Однако затем областной суд признал собрание состоявшимся и обязал просто выдать ключи от калитки всем собственникам квартир в доме. Кассационный суд оставил решение в силе.

Материалы по теме:
Радость на помойку. Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
Радость на помойку.Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
13 декабря 2022
Мир рискует остаться без пива из-за изменения климата. Сможет ли человечество спасти любимый алкогольный напиток?
Мир рискует остаться без пива из-за изменения климата.Сможет ли человечество спасти любимый алкогольный напиток?
11 февраля 2023

После детального рассмотрения дела Верховный суд отменил решение предыдущих инстанций. Там заключили, что устанавливать мангал во дворе дома общим решением законно, но ограждение вокруг беседки — спорный момент. Дело в том, что забор действительно препятствует свободному доступу части собственников к общедомовому имуществу, и судам нужно было ответить на вопрос, является ли возведение такой конструкции элементом благоустройства внешней территории.

Также Верховный суд обратил внимание на то, что истцы просили суд обязать ответчиков снести ограду, но не просили выдать им ключи от нее. А потому решение апелляционных инстанций не соответствует требованиям истцов. Таким образом, ВС отправил дело на новое рассмотрение.

Ранее в Верховном суде заявили, что дольщики в России имеют право добиваться от застройщика компенсации вынужденной аренды жилья, если сроки строительства дома затягиваются. При этом дольщику придется доказать, что альтернативных вариантов для проживания не было — например, у него нет в собственности другой квартиры в городе, где возводят новый дом.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Байден отреагировал на приостановку участия России в ДСНВ
В Подмосковье двое детей обварились кипящим маслом
Захарова раскрыла условия для достижения мира на Украине
Тату-мастер назвала неуместные рисунки на теле
Задержан подозреваемый в поджоге отеля в центре Москвы с гибелью семи человек
Свадьбы в США резко подорожают
«Учителя года Москвы» задержали за съемки порно со школьницами
Спасенная в Мариуполе девочка поблагодарила российского комбата на митинге
Встречу Путина с главой Южной Осетии перенесли
Саперы обезвредили застрявший в стене частного дома снаряд в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.