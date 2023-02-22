Небензя назвал усилия Запада по «Северному потоку» попыткой замести следы

Постпред Небензя: расследованием по «Северному потоку» Швеция, Дания и ФРГ заметают следы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал расследование Дании, Швеции и Германии по взрыву на газопроводе «Северный поток» попыткой замести следы и выгородить Вашингтон. Его слова приводит РИА Новости.

Такое мнение дипломат выразил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. «Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», — считает Небензя.

Он также подчеркнул, что расследование обстоятельств подрыва проводится без участия России, а все поступающие с ее стороны запросы остаются без внимания.

Ранее Небензя заявил о незаинтересованности Запада в объективном расследовании диверсии на «Северном потоке». По его словам, об этом свидетельствует первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о формировании комиссии для расследования взрыва.