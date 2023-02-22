Захарова отреагировала на сообщения о «китайском мирном плане» по Украине

МИД России: Лавров и Ван И не обсуждали китайский план урегулирования на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И не обсуждали «китайский мирный план» урегулирования конфликта на Украине. Так отреагировала пресс-секретарь МИД Мария Захарова на соответствующие сообщения, сказано на сайте ведомства.

«Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном "плане" разговора не было», — заявила она.

По ее словам, Москва и Пекин выступают за соблюдение Устава ООН, уважение норм международного гуманитарного права. Кроме того, стороны привержены принципу неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не может укрепляться в ущерб безопасности другой.

Ранее представитель российского МИД подвела итоги переговоров Сергея Лаврова и Ван И. Захарова отметила, что Москва признательна Китаю за сбалансированный подход по теме Украины и надеется на продолжение взаимодействия.