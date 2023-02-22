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16:46, 22 февраля 2023Мир

Захарова подвела итоги переговоров Лаврова и Ван И

Захарова заявила, что Москва признательна Пекину за сбалансированную позицию по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва признательна Пекину за сбалансированный подход по теме Украины и надеется на продолжение сотрудничества. Такие итоги переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И подвела официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге, сообщает ТАСС.

«Была дана высокая оценка текущему состоянию российско-китайских отношений, которые продолжают динамично развиваться в условиях резких изменений на международной арене. Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса. Мы признательны китайской стороне за неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу», — заявила она.

Китайский дипломат прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. На встрече с Лавровым Ван И заявил, что по итогам переговоров ожидает выхода на новые договоренности между Пекином и Москвой.

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Виктория Кондратьева
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