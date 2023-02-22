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17:44, 22 февраля 2023Мир

Захарова раскрыла условия для достижения мира на Украине

Захарова заявила об отсутствии политической воли Запада и Киева для мира на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Запад и Украина не выполняют необходимые условия для достижения мира. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскрыла требования во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Мы всегда используем переговорный процесс до самой последней возможности. Дипломатия и возможности урегулирования для нас всегда в приоритете. В данном случае все возможности были испробованы и при этом исчерпаны. Для скорейшего мира нужно политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных», — заявила она, указав на отсутствие такой воли.

По ее словам, Россия никогда, в отличие от Украины, не отказывалась от диалога и поиска дипломатических способов урегулирования конфликта. Представитель ведомства отметила, что это неизменная позиция вне зависимости от того, с кем Москва имеет дело: с союзниками, с друзьями, с партнерами или с государствами, которые не испытывают к России доброжелательных чувств.

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Виктория Кондратьева
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