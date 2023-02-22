Невролог рассказал об особой опасности энцефалита для детей

Невролог Уляков назвал опасные последствия энцефалита для здоровья ребенка

Ежегодно 22 февраля Всемирный день борьбы с энцефалитом. Об особенностях протекания этого крайне опасного заболевания у детей рассказал врач-невролог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Артур Уляков. Его слова приводят «Известия».

Энцефалит — это воспаление вещества головного мозга с развитием инфекционного или инфекционно-аллергического процесса, обусловленного взаимодействием с вирусами, бактериями и грибками.

Симптомы заболевания у взрослых и детей практически одинаковы. Это повышенная температура тела, тошнота, головная боль, чувствительность к свету, эпилептические приступы, нарушение сознания и сонливость. При их появлении необходимо как можно быстрее обратиться к врачу — самолечение в данном случае опасно, особенно для ребенка.

Последствиями заболевания могут быть затяжные головные боли и головокружение, менингит, ослабление памяти, умственная отсталость, быстрая утомляемость и слабость, нарушение координации работы мышц и параличи, а также недержание мочи, кала. Кроме этого, могут проявляться изменения личности: галлюцинации и нервозность. В редких случаях эти последствия остаются с человеком на всю жизнь.

В качестве профилактики энцефалита Уляков важна своевременная вакцинация. А желая прогуляться по парку или лесу важно надевать закрытую одежду и использовать специальные репелленты.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил список из 904 рецептурных лекарственных препаратов для продажи онлайн. Эксперимент по дистанционной продаже лекарств запускается с 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях.