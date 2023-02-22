В России ответили на слова главы украинской разведки о неслучайности пожаров

Депутат Госдумы Новиков усомнился в причастности Украины к пожарам в России

Нельзя принимать за чистую монету все заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова, намекнувшего на причастность Украины к пожарам в России. Тем не менее раз он берет на себя ответственность за террористическую деятельность, его слова о «неслучайности» таких происшествий нельзя оставлять без ответа. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Странно было бы надеяться на то, что ведомство Буданова будет сидеть без дела, не пытаясь организовать какую-то деятельность. Тем не менее, нельзя принимать все его слова за чистую монету: ему необходимо имитировать бурную деятельность, доказывая свою полезность перед заказчиками. Тем не менее такие заявления нельзя оставлять без ответа. Господин Буданов должен понимать, что Россия наказывает за подобные действия. Его никто за язык не тянул», — заметил Новиков.

Депутат считает, что, раз Буданов позволяет себе делать заявления о террористической деятельности, то, независимо от правдивости его слов, главу украинской разведки следует расценивать как террориста и вести работу, направленную на предотвращение подобных действий.

Таким способом, чудовищным для нас, Буданов накачивает приятный для самого себя имидж. Тем не менее, я думаю, что пожары, о которых он говорит, все же окажутся следствием человеческого фактора, различных недоразумений и аварийных ситуаций Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Новиков усомнился в том, что все ЧП, пожары, взрывы газа и прочее Буданов сможет «записать себе в актив». Несмотря на это, он призвал спецслужбы учитывать данный фактор в своей деятельности.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожары в России не случайны.

Буданов также заявлял, что в России есть агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. По его словам, угроза останется «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».