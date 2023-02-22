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14:15, 22 февраля 2023Бывший СССР

Глава украинской разведки заявил о неслучайности пожаров в России

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что пожары в России не случайны

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожары в России не случайны. Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes.ua.

«Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит. (…) Понятно, что оно не просто так горит», — сказал Буданов, отвечая на вопрос журналистов, являются ли пожары в России случайностью или следствием боевых действий.

Ранее Буданов рассказал, что в России есть агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. По его словам, угроза останется «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». При этом позднее начальник ГУР отказался признавать причастность к атакам на Крымский мост и военные аэродромы в России. Буданов также заявил, что российской стороне стоит ждать дальнейших инцидентов.

12 октября 2022 года ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Выяснилось, что организатором взрыва является Буданов. Он, по версии ФСБ, контролировал действия агентов и их сообщников.

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Кристина Есикова
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