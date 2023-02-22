В Москве задержали подозреваемого в поджоге гостиницы с семью погибшими

Полиция задержала жителя Белгородской области, подозреваемого в поджоге гостиницы в Москве

В Москве полицейские задержали подозреваемого в поджоге гостиницы на Международной улице, в результате которого погибли семь человек, включая двух малолетних детей. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, задержанный россиянин является жителем Белгородской области. На преступление он пошел из личных неприязненных отношений к проживавшим в здании людям, из-за чего совершил поджог помещений пятого этажа. Следователями назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство данного общежития.

Ранее 22 февраля СКР возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом») УК РФ.

Пожар на Международной улице начался вечером во вторник, 21 февраля. Загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу «МКМ», площадь пожара составила 300 квадратных метров. Среди погибших двое детей, из горящего здания спасли около 50 человек и эвакуировали 200.

По словам соседей, мужчина мог устроить это из-за алкогольного психоза. К утру 22 февраля число погибших при пожаре возросло до семи, пострадали 11.