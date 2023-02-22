Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:06, 22 февраля 2023Силовые структуры

В Москве задержали подозреваемого в поджоге гостиницы с семью погибшими

Полиция задержала жителя Белгородской области, подозреваемого в поджоге гостиницы в Москве

Фото: wanida tubtawee / Shutterstock / Fotodom

В Москве полицейские задержали подозреваемого в поджоге гостиницы на Международной улице, в результате которого погибли семь человек, включая двух малолетних детей. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, задержанный россиянин является жителем Белгородской области. На преступление он пошел из личных неприязненных отношений к проживавшим в здании людям, из-за чего совершил поджог помещений пятого этажа. Следователями назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство данного общежития.

Ранее 22 февраля СКР возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом») УК РФ.

Пожар на Международной улице начался вечером во вторник, 21 февраля. Загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу «МКМ», площадь пожара составила 300 квадратных метров. Среди погибших двое детей, из горящего здания спасли около 50 человек и эвакуировали 200.

По словам соседей, мужчина мог устроить это из-за алкогольного психоза. К утру 22 февраля число погибших при пожаре возросло до семи, пострадали 11.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла приграничные поселения российского региона
Президент Польши поблагодарил Байдена за мудрые советы
Овечкин вернулся в Вашингтон
Игги Азалия назвала причину публикации откровенных фото в соцсетях
Россия сократит экспорт нефти через западные порты на четверть
У коренного населения Эквадора обнаружили древнюю адаптацию к туберкулезу
Россиянин вонзил в брата металлический шампур и попал под следствие
Лось разбил голову гулявшей с собакой женщине и попал на видео
Во Франции объяснили успех России в обходе международных санкций
Оценено влияние землетрясений в Турции на российский спрос на жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.