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23:45, 22 февраля 2023Мир

Пентагон предупредил Китай о последствиях из-за отношений с Россией

Пентагон предупредил Китай о последствиях в случае углубления отношений с Россией

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

В Пентагоне предупредили руководство Китая о последствиях в случае углубления отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения Китая по обеспечению глобальной безопасности совпадают с позицией Москвы. «Пекин призывает к отказу от ментальности холодной войны, выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности, за выстраивание сбалансированной, эффективной, устойчивой архитектуры безопасности», — пояснила дипломат.

22 февраля президент России Владимир Путин на встрече с главой китайской дипломатии Ван И поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за совместную работу в сложных условиях современных международных отношений, а также назвал китайского лидера другом.

Марина Совина
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