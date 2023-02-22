Пентагон предупредил Китай о последствиях из-за отношений с Россией

Пентагон предупредил Китай о последствиях в случае углубления отношений с Россией

В Пентагоне предупредили руководство Китая о последствиях в случае углубления отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения Китая по обеспечению глобальной безопасности совпадают с позицией Москвы. «Пекин призывает к отказу от ментальности холодной войны, выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности, за выстраивание сбалансированной, эффективной, устойчивой архитектуры безопасности», — пояснила дипломат.

22 февраля президент России Владимир Путин на встрече с главой китайской дипломатии Ван И поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за совместную работу в сложных условиях современных международных отношений, а также назвал китайского лидера другом.